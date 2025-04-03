Bloomberg: Франция призывает к жесткому ответу на американские пошлины

О 20-процентных пошлинах на импорт товаров из Евросоюза Дональд Трамп объявил в ночь с 2 на 3 апреля. При этом, cогласно его февральскому указу, уже действуют пошлины в размере 25% на поставки стали и алюминия из всех стран. В ответ на это в апреле ЕС планирует ввести меры, которые затронут экспорт американских товаров на сумму до €26 млрд. Министры торговли ЕС должны встретиться 7 апреля, чтобы обсудить контрмеры на новые пошлины.