Маск сохранит место в администрации Трампа

«Маск пришёл, и мы сказали: нам нужно сделать правительство более эффективным. Нужно сократить эту невероятно раздутую бюрократию, которая мешает воле американского народа и стоит слишком дорого», — сказал он.
По его словам, Маску с командой уже удалось выявить масштабные схемы мошенничества.
«Работа DOGE даже близко не завершена. Посмотрите на все мошеннические гранты, на людей, которым 150 лет и которые получают социальные выплаты. 40% звонков в систему соцобеспечения совершаются мошенниками. Это значит, что оставшиеся 60% вынуждены ждать», — добавил Вэнс.
Вице-президент США отметил, что Маск останется близким союзником администрации.
«Он по-прежнему будет нашим другом и советником — и моим, и президента. Он уже многое сделал, но впереди ещё большая работа», — сказал Вэнс.