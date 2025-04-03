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Маск сохранит место в администрации Трампа

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск продолжит работу с правительством США в качестве советника, его борьба с «неконтролируемой бюрократией» в стране еще не окончена, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Reuters

«Маск пришёл, и мы сказали: нам нужно сделать правительство более эффективным. Нужно сократить эту невероятно раздутую бюрократию, которая мешает воле американского народа и стоит слишком дорого», — сказал он.

По его словам, Маску с командой уже удалось выявить масштабные схемы мошенничества.

«Работа DOGE даже близко не завершена. Посмотрите на все мошеннические гранты, на людей, которым 150 лет и которые получают социальные выплаты. 40% звонков в систему соцобеспечения совершаются мошенниками. Это значит, что оставшиеся 60% вынуждены ждать», — добавил Вэнс.

Вице-президент США отметил, что Маск останется близким союзником администрации.

«Он по-прежнему будет нашим другом и советником — и моим, и президента. Он уже многое сделал, но впереди ещё большая работа», — сказал Вэнс.