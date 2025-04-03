«Дональд Трамп совершил одну из самых фундаментальных, вредоносных и ненужных экономических ошибок в современности», — такой подписью издание сопроводило публикацию обложки в соцсети X. На обложке Трамп держит ручную пилу и отрезает страну от остального мира. Иллюстрация подписана фразой «День краха. Как сократить глобальный ущерб». Трамп в среду подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс.