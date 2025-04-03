Президент Финляндии Стубб: в Европе ищут лидера для переговоров с Путиным

Члены «коалиции желающих» по Украине признали — хотя бы один из европейских лидеров должен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил финский лидер Александр Стубб. По его словам, это следует сделать представителям Франции или Великобритании. Сам Стубб призывал жителей Финляндии «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией. Что в Европе говорят о нормализации диалога с РФ — в материале «Газеты.Ru».