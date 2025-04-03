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Медведев ждет, что тарифы Трампа превратят экономику ЕС в «труп»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал ухудшение состояния экономики Евросоюза после введения тарифов США в отношении ряда стран.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Свой сценарий последствий решения американского лидера Медведев представил в Telegram.

«Трамп жестко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными», — написал зампред Совбеза. Он спрогнозировал введение встречных пошлин, что, по его мнению, разъединит налаженные торговые связи и приведет к созданию новых.

Медведев подчеркнул, что лучшей стратегией для России будет «не суетиться» после действий Трампа. «Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный», — приводят слова политика «Ведомости».

Медведев отметил, что Россия, несмотря на ограничения, развивается высокими темпами, а вот европейские государства могут столкнуться с экономическими трудностями. По мнению главы Совбеза, России следует последовать совету древнекитайского философа Лао Цзы — «присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывёт труп врага». «Труп экономики Евросоюза», — уточнил Медведев.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел тарифы на товары из более 180 государств. С 5 апреля для всего импорта определена базовая пошлина в размере 10%. С 9 апреля начнут действовать «зеркальные» тарифы, которые могут достигать 50%. Так, для ЕС установлен тариф 20%.