Медведев ждет, что тарифы Трампа превратят экономику ЕС в «труп»

Свой сценарий последствий решения американского лидера Медведев представил в Telegram.
«Трамп жестко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными», — написал зампред Совбеза. Он спрогнозировал введение встречных пошлин, что, по его мнению, разъединит налаженные торговые связи и приведет к созданию новых.
Медведев отметил, что Россия, несмотря на ограничения, развивается высокими темпами, а вот европейские государства могут столкнуться с экономическими трудностями. По мнению главы Совбеза, России следует последовать совету древнекитайского философа Лао Цзы — «присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывёт труп врага». «Труп экономики Евросоюза», — уточнил Медведев.
2 апреля президент США Дональд Трамп ввел тарифы на товары из более 180 государств. С 5 апреля для всего импорта определена базовая пошлина в размере 10%. С 9 апреля начнут действовать «зеркальные» тарифы, которые могут достигать 50%. Так, для ЕС установлен тариф 20%.