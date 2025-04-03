РФ продолжит совместные с США усилия по урегулированию конфликта на Украине

Москва предпочитает продолжать определенные взаимные усилия с Вашингтоном по мирному урегулированию украинского конфликта, достижение этого требует времени и усилий, отметил представитель Кремля. «Обе стороны предпочли бы не воевать, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными», — так Песков охарактеризовал развитие диалога по украинскому вопросу между РФ и США.
Пресс-секретарь президента РФ неоднократно говорил, что Россия соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, который был согласован в марте по инициативе президента США. Но Украина неоднократного нарушала достигнутые договоренности. 2 апреля представитель Кремля на брифинге сообщал, что Москва передает США данные о нарушениях моратория Киевом, но реакции на действия Украины от американской стороны не получала.
О провокациях Киева говорила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что атаки ВСУ носят демонстративный характер, а Украина всячески игнорирует мораторий. По ее словам, с 18 марта энергетические объекты России были более 30 раз атакованы ВСУ.