Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ продолжит совместные с США усилия по урегулированию конфликта на Украине

Об этом заявил агентству Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Москва предпочитает продолжать определенные взаимные усилия с Вашингтоном по мирному урегулированию украинского конфликта, достижение этого требует времени и усилий, отметил представитель Кремля. «Обе стороны предпочли бы не воевать, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными», — так Песков охарактеризовал развитие диалога по украинскому вопросу между РФ и США.

Пресс-секретарь президента РФ неоднократно говорил, что Россия соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, который был согласован в марте по инициативе президента США. Но Украина неоднократного нарушала достигнутые договоренности. 2 апреля представитель Кремля на брифинге сообщал, что Москва передает США данные о нарушениях моратория Киевом, но реакции на действия Украины от американской стороны не получала.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перечень нарушений украинской стороны был передан госсекретарю США Марко Рубио, помощнику Трампа по нацбезопасности Майку Уолтцу, а также представителям Российской Федерации в ООН и ОБСЕ.

О провокациях Киева говорила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что атаки ВСУ носят демонстративный характер, а Украина всячески игнорирует мораторий. По ее словам, с 18 марта энергетические объекты России были более 30 раз атакованы ВСУ.