РФ продолжит совместные с США усилия по урегулированию конфликта на Украине

Москва предпочитает продолжать определенные взаимные усилия с Вашингтоном по мирному урегулированию украинского конфликта, достижение этого требует времени и усилий, отметил представитель Кремля. «Обе стороны предпочли бы не воевать, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными», — так Песков охарактеризовал развитие диалога по украинскому вопросу между РФ и США.