Пушков рассказал о европейском «троянском коне» для Трампа

При этом благодаря использованию ресурсов НАТО страны Старого света де факто втянут блок в конфликт, а после появления «миротворцев» в зоне конфликта, Трамп окажется в ловушке и будет вынужден считаться с Парижем и Лондоном, чьи войска окажутся на Украине, отметил Пушков.