Пушков рассказал о европейском «троянском коне» для Трампа

«Им (европейским странам — Прим. Ред.) будет необходимо использовать те возможности командования и управления, а также разведки и наблюдения, которые способен предоставить только Североатлантический альянс», — говорится в публикации.
При этом благодаря использованию ресурсов НАТО страны Старого света де факто втянут блок в конфликт, а после появления «миротворцев» в зоне конфликта, Трамп окажется в ловушке и будет вынужден считаться с Парижем и Лондоном, чьи войска окажутся на Украине, отметил Пушков.
По мнению сенатора, если глава Белого дома хочет добиться урегулирования до того, как США втянут в военный конфликт, ему стоит с большим подозрением отнестись к плану своих союзников.
Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить «миротворцев» на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских «миротворцев» на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать «факты на земле».