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Пушков рассказал о европейском «троянском коне» для Трампа

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Размещение Европой войск на Украине станет троянским конем для президента США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

«Им (европейским странам — Прим. Ред.) будет необходимо использовать те возможности командования и управления, а также разведки и наблюдения, которые способен предоставить только Североатлантический альянс», — говорится в публикации.

При этом благодаря использованию ресурсов НАТО страны Старого света де факто втянут блок в конфликт, а после появления «миротворцев» в зоне конфликта, Трамп окажется в ловушке и будет вынужден считаться с Парижем и Лондоном, чьи войска окажутся на Украине, отметил Пушков.

По мнению сенатора, если глава Белого дома хочет добиться урегулирования до того, как США втянут в военный конфликт, ему стоит с большим подозрением отнестись к плану своих союзников.

Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить «миротворцев» на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских «миротворцев» на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать «факты на земле».