Министр экономики ФРГ сравнил тарифы Трампа с военной операцией

Хабек напомнил, что глобализация означает разделение работы и «выигрыша» всеми странами и сами США были крупнейшим получателем выгоды от глобализации. «В предыдущие годы в США были бы значительно более высокие темпы роста, чем в Европе. То, что они неравномерно распределяют это в своей стране, — их внутриполитическая проблема, но это просто неправильно», — сказал Хабек.