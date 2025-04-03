Bloomberg: Макрон призвал ЕС к жесткому ответу на новые пошлины США

«Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что Европейскому союзу следует быть готовым к ответным мерам, например, тем, что нацелены на технологии и услуги США», — пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с его мнением.
По словам одного из источников, Париж хочет удостовериться, что ответ ЕС на американские пошлины будет включать все инструменты блока для защиты его интересов.
В четверг официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что Европа готова к торговой войне с США. По ее словам, евроблок готовит два ответа. Первый начнет действовать в середине апреля и «будет соответствовать» мерам США в отношении стали и алюминия. Второй ответ «будет, вероятно, готов» к концу апреля и затронет как американские товары, так и услуги. Как заявила Прима, детали второго ответа прорабатываются, однако он может затронуть, например, цифровые услуги и американских технологических гигантов, как Google, Apple, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Amazon и Microsoft.
Ранее Блумберг сообщал, что Франция и ряд других стран призвали Еврокомиссию рассмотреть возможность использования блоком «инструмента против принуждения» (anti-coercion instrument, ACI). Эта мера еще никогда не использовалась и может, по информации агентства, привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты госдолга.