Bloomberg: Макрон призвал ЕС к жесткому ответу на новые пошлины США

В четверг официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что Европа готова к торговой войне с США. По ее словам, евроблок готовит два ответа. Первый начнет действовать в середине апреля и «будет соответствовать» мерам США в отношении стали и алюминия. Второй ответ «будет, вероятно, готов» к концу апреля и затронет как американские товары, так и услуги. Как заявила Прима, детали второго ответа прорабатываются, однако он может затронуть, например, цифровые услуги и американских технологических гигантов, как Google, Apple, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Amazon и Microsoft.