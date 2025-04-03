Сенат США проголосовал против тарифов на канадские товары

Дональд Трамп перед голосованием в Сенате призвал республиканцев не поддерживать этот законопроект. Также вчера он объявил о новых экспортных пошлинах для большинства стран мира, от 10% до 50%. Корпорации и инвесторы опасаются, что эти тарифы могут негативно повлиять на саму американскую экономику, довольно сильно привязанную к цепочкам поставок за рубежом.