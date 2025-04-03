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Сенат США проголосовал против тарифов на канадские товары

Вчера, 2 апреля, Сенат США проголосовал за законопроект, отменяющий экспортные пошлины на товары из Канады, ранее введенные администрацией президента Дональда Трампа. Такой результат 51 голос за законопроект, 48 против стал возможен благодаря тому, что четверо сенаторов-республиканцев согласились поддержать законопроект, предложенный демократами.

Источник: Reuters

Американские СМИ отмечают, что голосование имеет скорее символическое значение, так как дальше законопроект будет направлен в Палату представителей, где вряд ли будет одобрен.

Дональд Трамп перед голосованием в Сенате призвал республиканцев не поддерживать этот законопроект. Также вчера он объявил о новых экспортных пошлинах для большинства стран мира, от 10% до 50%. Корпорации и инвесторы опасаются, что эти тарифы могут негативно повлиять на саму американскую экономику, довольно сильно привязанную к цепочкам поставок за рубежом.