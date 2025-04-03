Депутат от ЛДПР Юрий Напсо исключен из состава Госдумы за прогулы

Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Юрий Напсо «периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе». К настоящему времени он не появлялся в парламенте уже около двух лет, при этом ~ «более 200 дней из них — без уважительной причины»~. Его приглашали принять участие в заседании комиссии по вопросам депутатской этики, несколько раз его переносили, однако Напсо так и не приехал.