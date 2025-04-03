СМИ: Марин Ле Пен все еще сможет участвовать в выборах 2027 года

Обещание провести апелляцию в сжатые сроки гарантирует, что 56-летняя Ле Пен сможет баллотироваться на президентских выборах в апреле 2027 года, если суд оправдает ее или сократит срок запрета, предполагает The Times. Ранее Ле Пен назвала вынесенный ей приговор «политической смертной казнью». Но, даже если решение о дисквалификации будет отменено, оно будет вынесено слишком поздно, чтобы Ле Пен смогла организовать успешную предвыборную кампанию, отмечает The European Conservative.