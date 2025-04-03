СМИ: Марин Ле Пен все еще сможет участвовать в выборах 2027 года

Парижский апелляционный суд объявил, что ускорит пересмотр ее дела и вынесет вердикт не позднее лета 2026 года. Обычно на рассмотрение апелляции во Франции уходит в среднем два года, уточняет Euractiv.
Обещание провести апелляцию в сжатые сроки гарантирует, что 56-летняя Ле Пен сможет баллотироваться на президентских выборах в апреле 2027 года, если суд оправдает ее или сократит срок запрета, предполагает The Times. Ранее Ле Пен назвала вынесенный ей приговор «политической смертной казнью». Но, даже если решение о дисквалификации будет отменено, оно будет вынесено слишком поздно, чтобы Ле Пен смогла организовать успешную предвыборную кампанию, отмечает The European Conservative.
«Это очень хорошие новости», — сказала она в интервью газете Le Parisien о решении апелляционного суда. Ее адвокат Родольф Босселю счел назначенный срок апелляции доказательством того, что система правосудия «отреклась» от «неприемлемого» решения судьи Изабель де Пертуи. Ранее Ле Пен запретили баллотироваться в течение пяти лет, причем суд постановили немедленно применить запрет, не дожидаясь апелляционного разбирательства. Это необычно для французского правосудия.
Если апелляционный суд оставит в силе первоначальный вердикт, Ле Пен сможет подать апелляцию в Кассационный суд — высшую судебную инстанцию Франции по уголовным делам. Кассационный суд не пересматривает факты, а проверяет, правильно ли были соблюдены юридические процедуры. Если будут обнаружены процессуальные ошибки, дело может быть возвращено в суд низшей инстанции для повторного рассмотрения.
Кроме того, Ле Пен может попросить рассмотреть свое дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Однако этот шаг, как правило, следует за исчерпанием всех национальных средств правовой защиты и может оказаться длительным процессом, который может затянуться гораздо дольше 2027 года.
Тем не менее Ле Пен пообещала использовать все юридические возможности, включая потенциальную апелляцию в Конституционный совет. Но, учитывая судебный календарь, который исключает ее из предвыборной гонки до лета 2026 года, и предполагаемую враждебность французского политического истеблишмента, ее путь к выборам 2027 года становится все более трудным и непредсказуемым.