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СМИ: Марин Ле Пен все еще сможет участвовать в выборах 2027 года

Марин Ле Пен, глава фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение», продолжит бороться за пост президента Франции. После неожиданного запрета на участие в выборах в течение пяти лет, она получила спасительную возможность от апелляционного суда.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Парижский апелляционный суд объявил, что ускорит пересмотр ее дела и вынесет вердикт не позднее лета 2026 года. Обычно на рассмотрение апелляции во Франции уходит в среднем два года, уточняет Euractiv.

Обещание провести апелляцию в сжатые сроки гарантирует, что 56-летняя Ле Пен сможет баллотироваться на президентских выборах в апреле 2027 года, если суд оправдает ее или сократит срок запрета, предполагает The Times. Ранее Ле Пен назвала вынесенный ей приговор «политической смертной казнью». Но, даже если решение о дисквалификации будет отменено, оно будет вынесено слишком поздно, чтобы Ле Пен смогла организовать успешную предвыборную кампанию, отмечает The European Conservative.

«Это очень хорошие новости», — сказала она в интервью газете Le Parisien о решении апелляционного суда. Ее адвокат Родольф Босселю счел назначенный срок апелляции доказательством того, что система правосудия «отреклась» от «неприемлемого» решения судьи Изабель де Пертуи. Ранее Ле Пен запретили баллотироваться в течение пяти лет, причем суд постановили немедленно применить запрет, не дожидаясь апелляционного разбирательства. Это необычно для французского правосудия.

Тем не менее Матье Альмерас, адвокат Парижской коллегии адвокатов, предупредил, что сложившаяся ситуация — «палка о двух концах для Ле Пен», поскольку апелляционный суд может вынести ей как более суровый, так и более мягкий приговор.

Если апелляционный суд оставит в силе первоначальный вердикт, Ле Пен сможет подать апелляцию в Кассационный суд — высшую судебную инстанцию Франции по уголовным делам. Кассационный суд не пересматривает факты, а проверяет, правильно ли были соблюдены юридические процедуры. Если будут обнаружены процессуальные ошибки, дело может быть возвращено в суд низшей инстанции для повторного рассмотрения.

Кроме того, Ле Пен может попросить рассмотреть свое дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Однако этот шаг, как правило, следует за исчерпанием всех национальных средств правовой защиты и может оказаться длительным процессом, который может затянуться гораздо дольше 2027 года.

Тем не менее Ле Пен пообещала использовать все юридические возможности, включая потенциальную апелляцию в Конституционный совет. Но, учитывая судебный календарь, который исключает ее из предвыборной гонки до лета 2026 года, и предполагаемую враждебность французского политического истеблишмента, ее путь к выборам 2027 года становится все более трудным и непредсказуемым.