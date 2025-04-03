Захарова ответила на слова Вучича о роли Красной армии в освобождении Югославии

Дипломат напомнила, что при освобождении Югославии погибли около 10 тыс. солдат и офицеров Красной армии, включая 4,4 тыс. человек в ходе освобождения Белграда с 28 сентября по 20 октября 1944 года, 21 тыс. военнослужащих Красной армии были ранены или пропали без вести.
«Я не берусь судить, являются ли эти люди, этот вклад, их жизни, их подвиг ограниченными или безграничными. Жертвовали они своей жизнью, не думая о лимитах. Это точно. И я хочу сказать, что сражались мы с сербами против врага вместе», — сказала Захарова. В связи с этим официальный представитель МИД РФ призвала внимательно относиться при цитировании к словам президента Сербии Александара Вучича об участии двух стран во Второй мировой войне, указав, что «тема очень сложная».
Дипломат отметила, что в Сербии хорошо помнят о подвиге Красной армии и берегут память о павших, обеспечивают на должном уровне сохранность воинских захоронений того времени. «В октябре 2024 года мы отпраздновали с сербами вместе 80-ю годовщину освобождения Белграда и приурочили к этой дате обширную программу мероприятий. И, конечно, ждем наших сербских друзей на предстоящие мероприятия, связанные с юбилеем Великой Победы», — указала официальный представитель МИД РФ.
«Хотелось бы, чтобы наши сербские коллеги находили правильные слова для того, чтобы не забывать о роли Красной Армии и вообще нашего народа в освобождении их страны», — заключила Захарова.