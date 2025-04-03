Захарова ответила на слова Вучича о роли Красной армии в освобождении Югославии

«Я не берусь судить, являются ли эти люди, этот вклад, их жизни, их подвиг ограниченными или безграничными. Жертвовали они своей жизнью, не думая о лимитах. Это точно. И я хочу сказать, что сражались мы с сербами против врага вместе», — сказала Захарова. В связи с этим официальный представитель МИД РФ призвала внимательно относиться при цитировании к словам президента Сербии Александара Вучича об участии двух стран во Второй мировой войне, указав, что «тема очень сложная».