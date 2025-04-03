Американист Дудаков: Трамп захочет отдалиться от Маска ближе к промежуточным выборам

«Илон Маск виноват не в том, что много на себя берет, а скорее в том, что взялся за дело, с которым не справился. Он решил попробовать себя в роли политтехнолога и большого менеджера избирательной кампании, поехал в Висконсин, где влил какое-то невероятное количество денег в кандидатуру консервативного кандидата и с треском проиграл. Эта ситуация показала некие ограничения для Илона Маска по вхождению в политический класс. Стало понятно, что деньги не решают все», — сказал Дробницкий «Газете.Ru».