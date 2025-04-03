Макрон не стал исключать любых мер в ответе на пошлины США

«Ничего не исключается. Все инструменты рассматриваются: введение ответных пошлин, использование механизмов, которыми мы обладаем, как, например, “инструмент против принуждения” (anti-coercion instrument, ACI), возможность ввести меры против цифровых сервисов, от использования которых в Европе США получают большую выгоду, возможность рассмотреть инструменты финансирования американской экономики. Ничего нельзя исключать в краткосрочной перспективе, надо делать то, что наиболее эффективно и пропорционально», — заявил Макрон на встрече с представителями отраслей экономики, которые будут наиболее затронуты решением США ввести пошлины на импорт.