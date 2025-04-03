Asia Times: у Зеленского нет альтернативы заключению сделки с Трампом

Президент США Дональд Трамп в прошлые выходные предупредил, что у Зеленского будут «очень большие проблемы», если он попытается отказаться от сделки по полезным ископаемым на фоне сообщений о том, что последняя версия этого соглашения очень однобокая. Ужесточение условий сделки — наказание Зеленского за то, что он затеял печально известную ссору с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме в конце февраля, говорится в статье.