Asia Times: у Зеленского нет альтернативы заключению сделки с Трампом

Президент США Дональд Трамп в прошлые выходные предупредил, что у Зеленского будут «очень большие проблемы», если он попытается отказаться от сделки по полезным ископаемым на фоне сообщений о том, что последняя версия этого соглашения очень однобокая. Ужесточение условий сделки — наказание Зеленского за то, что он затеял печально известную ссору с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме в конце февраля, говорится в статье.
Америка не позволит России угрожать совместным американо-украинским проектам, которые, помимо полезных ископаемых, включают трубопроводы и порты. Вашингтону соглашение обеспечит внушительные рычаги давления для сдерживания или немедленного прекращения боевых действий, считает Корыбко.
Однако Украине придется пожертвовать частью своего экономического суверенитета, хотя Зеленский обещал соотечественникам, что будет бороться за сохранение ее полного суверенитета.
Она может закончиться не только в том случае, если Украина проведет по-настоящему свободные и справедливые выборы, но и в том случае, если будет разрушено его предполагаемое наследие в глазах украинцев как главного «борца за свободу» этого столетия.
Зеленский оказался в патовой ситуации: у него нет никакой реальной альтернативы. Попытки за спиной Трампа заключить сравнительно выгодную сделку с британцами и/или европейцами не приведут к гарантиям безопасности, в которых нуждается Украина.
По мнению Корыбко, ни у кого, кроме США, нет никаких шансов одолеть Россию военным путем, не говоря уже о политической воле. И если Зеленский продолжит медлить, Трамп в качестве мести может выдвинуть еще более жесткие условия.
Зеленскому стоит пожертвовать своей политической карьерой, своим предполагаемым наследием в глазах украинцев и частью экономического суверенитета страны, чтобы предотвратить гораздо худший сценарий, считает автор.