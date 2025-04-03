Трамп описал реакцию экономики США на пошлины словами «пациент выжил»

На фоне пошлин Трампа доллар обвалился сильнее всего за два с половиной года. Так, индекс американской валюты Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который рассчитывает агентство, на торгах 3 апреля упал на 1,5%. Доллар подешевел по отношению к всем основным валютам.