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Министры торговли ЕС утвердят ответные действия на пошлины США 7 апреля

БРЮССЕЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Министры торговли стран Евросоюза на заседании 7 апреля утвердят ответные действия на объявленные США пошлины.

Источник: Reuters

Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шевчович.

«Консультации по этим контрмерам уже завершены, и я обсужу следующий шаг с министрами торговли ЕС 7 апреля, а голосование, как ожидается, состоится через два дня», — говорится в его заявлении.