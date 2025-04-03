Министры торговли ЕС утвердят ответные действия на пошлины США 7 апреля

Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шевчович.
«Консультации по этим контрмерам уже завершены, и я обсужу следующий шаг с министрами торговли ЕС 7 апреля, а голосование, как ожидается, состоится через два дня», — говорится в его заявлении.
БРЮССЕЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Министры торговли стран Евросоюза на заседании 7 апреля утвердят ответные действия на объявленные США пошлины.
Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шевчович.
«Консультации по этим контрмерам уже завершены, и я обсужу следующий шаг с министрами торговли ЕС 7 апреля, а голосование, как ожидается, состоится через два дня», — говорится в его заявлении.