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Бастрыкин: детей через мессенджеры втягивают в торговлю наркотиками и диверсии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Преступления, связанные с влиянием негативной информации в интернете, особенно распространены среди детей, через мессенджеры их втягивают в торговлю наркотиками и совершение диверсий. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

«В последнее время особенно распространены преступления, связанные с воздействием на детей негативной информации в Сети. Многие из них не имеют навыков отличить правду от вымысла, критически анализировать информацию», — сказал он. «Через мессенджеры дети вовлекаются в криминальную деятельность. Их втягивают в торговлю наркотиками и совершение диверсий», — добавил он.

Кроме того, в последние годы общество столкнулось с субкультурами, провоцирующими подростков на совершение преступлений. «Их быстрое распространение обусловлено активным использованием подростками сети Интернет для общения и получения информации, в том числе и деструктивной направленности», — сообщил Бастрыкин. Он уточнил, что к таким субкультурам можно отнести запрещенные в РФ террористические движения «Колумбайн», АУЕ, а также увлечение подростков суицидальной тематикой.

Полный текст интервью будет опубликован 4 апреля в 11:00.