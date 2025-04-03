Бастрыкин: детей через мессенджеры втягивают в торговлю наркотиками и диверсии

Кроме того, в последние годы общество столкнулось с субкультурами, провоцирующими подростков на совершение преступлений. «Их быстрое распространение обусловлено активным использованием подростками сети Интернет для общения и получения информации, в том числе и деструктивной направленности», — сообщил Бастрыкин. Он уточнил, что к таким субкультурам можно отнести запрещенные в РФ террористические движения «Колумбайн», АУЕ, а также увлечение подростков суицидальной тематикой.