Бастрыкин: детей через мессенджеры втягивают в торговлю наркотиками и диверсии

«В последнее время особенно распространены преступления, связанные с воздействием на детей негативной информации в Сети. Многие из них не имеют навыков отличить правду от вымысла, критически анализировать информацию», — сказал он. «Через мессенджеры дети вовлекаются в криминальную деятельность. Их втягивают в торговлю наркотиками и совершение диверсий», — добавил он.
Кроме того, в последние годы общество столкнулось с субкультурами, провоцирующими подростков на совершение преступлений. «Их быстрое распространение обусловлено активным использованием подростками сети Интернет для общения и получения информации, в том числе и деструктивной направленности», — сообщил Бастрыкин. Он уточнил, что к таким субкультурам можно отнести запрещенные в РФ террористические движения «Колумбайн», АУЕ, а также увлечение подростков суицидальной тематикой.
Полный текст интервью будет опубликован 4 апреля в 11:00.