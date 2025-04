Искусственный интеллект предсказал хаос во всем мире

The New York Times пишет, что взгляды Кокотайло на ИИ можно назвать экстремальными. Они связаны с философией эффективного альтруизма, которая сегодня популярна среди ученых, предупреждающих о негативных последствиях развития ИИ. В 2024 году исследователь заявил, что вероятность того, что искусственный интеллект уничтожит или нанесет катастрофический вред человечеству, составляет 70%. Однако, отмечает The New York Times, некоторые из казалось бы невероятных прогнозов, касающихся ИИ, сбылись. Например, прохождение машинами теста Тьюринга. Кроме того, за год до появления ChatGPT, в 2021 году, Даниель Кокотайло в своем блоге изложил прогноз развития ИИ, часть заявлений эксперта впоследствии подтвердилась.