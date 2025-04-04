Москва высылает трех сотрудников посольства Молдовы в качестве ответной меры

В ответ на это посол России Олег Озеров заявил, что обвинения, выдвинутые СИБ Молдовы в адрес диппредставительства, несостоятельны и голословны. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что необоснованное решение властей Молдовы о высылке российских дипломатов не останется без адекватного ответа.