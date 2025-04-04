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Москва высылает трех сотрудников посольства Молдовы в качестве ответной меры

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В пятницу посол Молдовы в России Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен протест в связи с решением молдавских властей объявить персонами нон грата трех сотрудников российского посольства. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Источник: Sputnik.md

Четвертого апреля в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Дарий, которому заявлен решительный протест в связи решением молдавских властей от 31 марта объявить persona non grata трех сотрудников посольства России в Кишиневе за якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

указали в министерстве

В ведомстве подчеркнули, что посольство РФ в Республике Молдова действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и любые попытки обвинить российскую дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела республики не имеют под собой никаких оснований.

Лилиану Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет persona non grata трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им надлежит покинуть нашу страну.

говорится в заявлении МИД РФ

В понедельник, 31 марта, Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата, поскольку их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. Ранее в тот же день глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяцэ заявил о том, что посольство России якобы помогло депутату парламента Александру Нестеровскому скрыться от правосудия.

В ответ на это посол России Олег Озеров заявил, что обвинения, выдвинутые СИБ Молдовы в адрес диппредставительства, несостоятельны и голословны. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что необоснованное решение властей Молдовы о высылке российских дипломатов не останется без адекватного ответа.