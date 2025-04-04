Губернатор Алексей Текслер наградил трех специалистов медалью «За заслуги перед Челябинской областью»

Высшую награду — медаль I степени — получил Виктор Борисов, заместитель начальника отделения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам того же института. Как и коллега, он отмечен за вклад в разработку оборонных технологий и продолжительный эффективный труд.