Губернатор Алексей Текслер наградил трех специалистов медалью «За заслуги перед Челябинской областью»

Губернатор Алексей Текслер наградил трех жителей региона медалью «За заслуги перед Челябинской областью». Они внесли существенный вклад в оборонно-промышленный комплекс и машиностроение. Постановления о награждении опубликованы 4 апреля на портале правовой информации.
В число награжденных вошел Вадим Лукоянов — начальник группы ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ технической физики им. академика Е. И. Забабахина». Медаль II степени ему присудили за создание перспективных образцов военной техники и многолетнюю добросовестную работу.
Высшую награду — медаль I степени — получил Виктор Борисов, заместитель начальника отделения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам того же института. Как и коллега, он отмечен за вклад в разработку оборонных технологий и продолжительный эффективный труд.
В промышленном секторе отличился Павел Яковлев, генеральный директор АО «Автомобильный завод “Урал”». Медаль III степени ему вручили за развитие отечественного машиностроения и укрепление экономики Южного Урала.