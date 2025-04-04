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TMJ: администрация Трампа посылает противоречивые сигналы союзникам по НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио в четверг осудил «истерию» в СМИ по поводу намерений США выйти из НАТО, несмотря на настойчивые сигналы из Вашингтона о том, что альянс в том виде, в каком оно существует уже 75 лет, больше не может существовать, пишет The Mining Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Соединенные Штаты так же активны в НАТО, как всегда. И часть истерии и преувеличений, которые я наблюдаю в мировых СМИ и некоторых американских СМИ в отношении НАТО, не обоснованы», — заявил Рубио, приветствуя генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед началом встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

По словам Рубио, Трамп ясно дал понять, что США поддерживают НАТО и хотят, чтобы альянс стал сильнее, а сделать это можно за счет наращивания военного потенциала партнеров. Его словам перекликаются с заявлением Мэттью Уитакера, который на этой неделе был утвержден на должность постпреда США при НАТО: «Жизнеспособность НАТО зависит от того, что каждый союзник вносит свой справедливый вклад».

Тем не менее партнеры по НАТО расценивают действия и риторические выпады Трампа как недружественные, говорится в статье. Это касается позиции администрации Белого дома по Украине, Гренландии, Канаде и торговым пошлинам, введенным в отношении союзников.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что единство НАТО «подвергается испытанию после решений, анонсированных президентом Трампом» 2 апреля.

Кроме того, европейские союзники США по Североатлантическому альянсу обеспокоены возможным сокращением американских войск в Европе. Хотя Рютте отрицает такие планы, несколько европейских стран убеждены, что войска и техника США будут выведены, и хотят выяснить у Рубио подробности.

Мы должны предотвратить быстрый вывод (американских войск), но пока не добились от США никакой конкретики.

высокопоставленный европейский дипломат

В Вашингтоне председатель сенатского Комитета по вооруженным силам раскритиковал руководство «среднего звена» Пентагона за «ошибочный план по резкому сокращению» численности американского контингента в Европе. Однако Министерство обороны США пока не обнародовало никаких подобных проектов, напоминает TMJ.

«Они (руководство среднего звена) работают над тем, чтобы заставить США отступить из Европы, и часто делают это без согласования с министром обороны», — заявил сенатор Роджер Уикер, республиканец из Миссисипи. О ком именно идет речь, пока неизвестно.