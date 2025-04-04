TMJ: администрация Трампа посылает противоречивые сигналы союзникам по НАТО

По словам Рубио, Трамп ясно дал понять, что США поддерживают НАТО и хотят, чтобы альянс стал сильнее, а сделать это можно за счет наращивания военного потенциала партнеров. Его словам перекликаются с заявлением Мэттью Уитакера, который на этой неделе был утвержден на должность постпреда США при НАТО: «Жизнеспособность НАТО зависит от того, что каждый союзник вносит свой справедливый вклад».