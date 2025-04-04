TMJ: администрация Трампа посылает противоречивые сигналы союзникам по НАТО

«Соединенные Штаты так же активны в НАТО, как всегда. И часть истерии и преувеличений, которые я наблюдаю в мировых СМИ и некоторых американских СМИ в отношении НАТО, не обоснованы», — заявил Рубио, приветствуя генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед началом встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.
По словам Рубио, Трамп ясно дал понять, что США поддерживают НАТО и хотят, чтобы альянс стал сильнее, а сделать это можно за счет наращивания военного потенциала партнеров. Его словам перекликаются с заявлением Мэттью Уитакера, который на этой неделе был утвержден на должность постпреда США при НАТО: «Жизнеспособность НАТО зависит от того, что каждый союзник вносит свой справедливый вклад».
Тем не менее партнеры по НАТО расценивают действия и риторические выпады Трампа как недружественные, говорится в статье. Это касается позиции администрации Белого дома по Украине, Гренландии, Канаде и торговым пошлинам, введенным в отношении союзников.
Кроме того, европейские союзники США по Североатлантическому альянсу обеспокоены возможным сокращением американских войск в Европе. Хотя Рютте отрицает такие планы, несколько европейских стран убеждены, что войска и техника США будут выведены, и хотят выяснить у Рубио подробности.
Мы должны предотвратить быстрый вывод (американских войск), но пока не добились от США никакой конкретики.
В Вашингтоне председатель сенатского Комитета по вооруженным силам раскритиковал руководство «среднего звена» Пентагона за «ошибочный план по резкому сокращению» численности американского контингента в Европе. Однако Министерство обороны США пока не обнародовало никаких подобных проектов, напоминает TMJ.
«Они (руководство среднего звена) работают над тем, чтобы заставить США отступить из Европы, и часто делают это без согласования с министром обороны», — заявил сенатор Роджер Уикер, республиканец из Миссисипи. О ком именно идет речь, пока неизвестно.