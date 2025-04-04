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Закон о слиянии Кстовского округа с Нижним Новгородом вступил в силу

Закон об включении Кстовского округа в городской округ Нижнего Новгорода опубликован 4 апреля. Он вступает в силу с момента опубликования.

Он вступает в силу с момента опубликования, отмечается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Напомним, Заксобрание Нижегородской области приняло сразу в двух чтениях законопроект о слиянии муниципалитетов на заседании 27 марта. В числе причин объединения эксперты назвали более эффективное использование бюджетов, возможность участия в большем числе федеральных проектов и т. д.

Кстовский округ вошел в состав Нижнего Новгорода со всеми территориями. При этом статус населенных пунктов в составе городского округа не поменяется. Число депутатов в Гордуме увеличено до 39. До 31 декабря текущего года установлен переходный период, в течение которого будут сформированы органы МСУ нового муниципалитета.

Ранее сообщалось, что депутат Бабаев предложил объединить Нижний Новгород с Балахной.