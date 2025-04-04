Закон о слиянии Кстовского округа с Нижним Новгородом вступил в силу

Он вступает в силу с момента опубликования, отмечается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.
Напомним, Заксобрание Нижегородской области приняло сразу в двух чтениях законопроект о слиянии муниципалитетов на заседании 27 марта. В числе причин объединения эксперты назвали более эффективное использование бюджетов, возможность участия в большем числе федеральных проектов
Кстовский округ вошел в состав Нижнего Новгорода со всеми территориями. При этом статус населенных пунктов в составе городского округа не поменяется. Число депутатов в Гордуме увеличено до 39. До 31 декабря текущего года установлен переходный период, в течение которого будут сформированы органы МСУ нового муниципалитета.
Ранее сообщалось, что депутат Бабаев предложил объединить Нижний Новгород с Балахной.