Закон о слиянии Кстовского округа с Нижним Новгородом вступил в силу

Кстовский округ вошел в состав Нижнего Новгорода со всеми территориями. При этом статус населенных пунктов в составе городского округа не поменяется. Число депутатов в Гордуме увеличено до 39. До 31 декабря текущего года установлен переходный период, в течение которого будут сформированы органы МСУ нового муниципалитета.