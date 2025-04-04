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В Калининграде с рабочим визитом побывал глава Россельхознадзора

Алексей Беспрозванных и Сергей Данкверт провели встречу.

Источник: Правительство Калининградской области

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт побывал в регионе. Губернатор Алексей Беспрозванных встретился с главой Россельхознадзора в пятницу, 4 апреля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе продовольственную безопасность в регионе и повышение качества жизни.

Также на встрече обсудили вопросы обеспечения бесперебойной работы экспортно-импортных операций в АПК. Гость региона посетил крупные с/х предприятия.