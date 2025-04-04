Вице-премьеру Мантурову показали робототехнические комплексы в Челябинске

Первой точкой рабочего графика стал Центр промышленной робототехники ЮУрГУ в Челябинске. Университет совместно с «Заводом роботов» разрабатывает здесь робототехнические комплексы, полностью замещенные отечественными компонентами. Акцент сделан не только на производство, но и на подготовку инженерных кадров для новых отраслей промышленности. В ходе визита стороны обсудили перспективы развития ЮУрГУ как научно-экспериментальной базы для робототехники и аэрокосмических технологий.