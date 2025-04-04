Вице-премьеру Мантурову показали робототехнические комплексы в Челябинске

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Челябинскую область посетил несколько ключевых научно-производственных площадок. Он вместе с губернатором Алексеем Текслером побывал в Центре промышленной робототехники ЮУрГУ и на автозаводе «Урал».
— Сегодня в Челябинской области работает первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров. Важный и продуктивный для развития региона визит, — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Текслер.
Первой точкой рабочего графика стал Центр промышленной робототехники ЮУрГУ в Челябинске. Университет совместно с «Заводом роботов» разрабатывает здесь робототехнические комплексы, полностью замещенные отечественными компонентами. Акцент сделан не только на производство, но и на подготовку инженерных кадров для новых отраслей промышленности. В ходе визита стороны обсудили перспективы развития ЮУрГУ как научно-экспериментальной базы для робототехники и аэрокосмических технологий.
На автомобильном заводе «Урал» в Миассе произошло значимое событие — с конвейера сошел 1,5-миллионный по счету автомобиль «Урал NEXT». Во время осмотра производства Мантурову продемонстрировали новые образцы техники и планы модернизации предприятия. Особое внимание уделено строительству нового сборочного корпуса, которое ведется при поддержке Минпромторга. Его ввод в эксплуатацию увеличит производственные мощности завода.