Лондон приостановил действие конвенции с Белоруссией о двойном налоге

«Белорусская сторона нотой британской стороны проинформирована о решении британской стороны о приостановлении действия конвенции между правительством Республики Беларусь и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов, подписанной в Минске 26 сентября 2017 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского министерства.