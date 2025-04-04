Роман Скляр провел переговоры с руководством Баварии в Мюнхене

Если для Германии Казахстан занимает 43-е место в списке торговых партнеров, то для Баварии находится на 21-м месте. По объему импорта в Баварию Казахстан находится даже на 15-м месте, что выше, чем, например, Бельгия, Турция, Япония, Вьетнам и Южная Корея.