Какие вопросы Си Цзиньпин может обсудить с Владимиром Путиным в мае

Основные темы встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина
В интервью «Евразия. Эксперт» китайский политолог очертила основной круг вопросов, которые могут быть подняты на предстоящем саммите. В их числе — дальнейшее углубление двусторонних отношений, включая сотрудничество в таких сферах, как экономика, наука, культура и безопасность, а также координация и взаимодействие на фоне ускоряющихся изменений в международной обстановке. Кроме того, Москва и Пекин могут рассмотреть стратегии противодействия гегемонизму для формирования многополярного мироустройства. Также эксперт отметила актуальность взаимной поддержки для поддержания суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития каждой из стран.
По мнению Ван Ци, визит Си Цзиньпина в Москву станет значимым событием для укрепления стратегического партнерства между КНР и Россией, способствуя расширению сотрудничества в различных сферах и оказывая существенное влияние на международную политику.
Как диалог России и США влияет на отношение Пекина к Москве
Ван Ци отметила укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном, приведя в качестве примера встречу министров иностранных дел России и США в Саудовской Аравии. Но несмотря на это, китайско-российские связи по-прежнему крепкие и стабильные. Стратегическое партнерство Китая и России развивается на более высоком уровне, и страны с каждым годом наращивают сотрудничество. Нормализация российско-американских отношений не ослабляет российско-китайские связи, которые развиваются по всем направлениям.
В качестве ключевых совместных проектов между Китаем и Россией политолог выделила инициативы, реализуемые на Дальнем Востоке, куда вошли комплекс по перевалке сжиженного природного газа, модернизация железнодорожной инфраструктуры, а также строительство портов и дорог. Отдельно Ван Ци отметила сотрудничество Пекина и Москвы по развитию Севморпути и проект восточного маршрута газопровода Россия — Китай.
Попытки Запада внести разлад в отношения Китая с Россией
Китай твердо выступает против попыток западных стран вбить клин в отношения между Пекином и Москвой. Более того, эти действия в КНР расцениваются, как проявление холодной войны. Запад не понимает новой модели отношений между крупными державами, таких как Китай и Россия, отметила политолог. Важность и долгосрочный характер китайско-российских связей неоднократно подчеркивались лидерами обеих стран в ходе многочисленных переговоров.
Ван Ци уверена, что усилия западных стран по созданию напряженности между Пекином и Москвой не увенчаются успехом. В условиях многостороннего давления Китай и Россия выбрали путь укрепления многостороннего сотрудничества, усилив взаимодействие со странами БРИКС, ШОС и Глобального Юга. Кроме того, оба государства активно участвуют в работе различных многосторонних платформ, расширяя горизонты сотрудничества.