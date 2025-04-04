Какие вопросы Си Цзиньпин может обсудить с Владимиром Путиным в мае

В интервью «Евразия. Эксперт» китайский политолог очертила основной круг вопросов, которые могут быть подняты на предстоящем саммите. В их числе — дальнейшее углубление двусторонних отношений, включая сотрудничество в таких сферах, как экономика, наука, культура и безопасность, а также координация и взаимодействие на фоне ускоряющихся изменений в международной обстановке. Кроме того, Москва и Пекин могут рассмотреть стратегии противодействия гегемонизму для формирования многополярного мироустройства. Также эксперт отметила актуальность взаимной поддержки для поддержания суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития каждой из стран.