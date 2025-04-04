Bloomberg: что ждет Южную Корею после отставки президента

Юн был окончательно отстранен от власти 4 апреля. Конституционный суд единогласно подтвердил его импичмент, посчитав, что военное положение, введенное в стране впервые за последние 40 лет, нарушило конституцию, говорится в статье. Бывший президент извинился перед соотечественниками:
Мне жаль, что я не смог оправдать ваших ожиданий, прошу за это прощения. Всегда буду молиться за уважаемых сограждан.
Что ждет Юн Сок Ёля
Судебный процесс по импичменту скорее был политическим процессом, направленным на лишение Юна президентских полномочий. В Центральном окружном суде Сеула против него возбуждено отдельное уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в мятеже, которым, по законодательству страны, является любая попытка свержения государственных органов или подрыва конституции.
Прокуроры подготовили 70 000 страниц доказательств в поддержку своей версии. В случае признания Юна виновным ему может грозить пожизненное заключение или даже смертная казнь. Рассмотрение уголовного дела против него может занять годы.
Что ждет южнокорейцев
Власти Южной Кореи должна в течение 60 дней провести внеочередные президентские выборы. Предполагается, что они состоятся 3 июня. Временно исполняющим обязанности главы государства назначен премьер-министр Хан Док Су.
В ближайшие недели политические партии Южной Кореи проведут праймериз, чтобы выдвинуть кандидата. Главным претендентом от либерального лагеря считается Ли Чжэ Мён, глава оппозиционной «Демократической партии“Тобуро”». Ли является фаворитом на пост президента. Его партия добивается увеличения налогов для состоятельных людей и чеболей (южнокорейская форма финансово-промышленных конгломератов. — Прим ред.), которые доминируют в корпоративном мире страны.
Ли придерживается более примирительного подхода к отношениям с Северной Кореей, чем его политические оппоненты. Такая позиция совпадает с позицией Дональда Трампа: американский лидер может попытаться восстановить дипломатические отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Его соперниками являются мэр Сеула О Се Хун и экс-министр юстиции Хан Дон Хун.
Что на кону
Кто бы ни победил на выборах, он придет к власти немедленно, без обычного переходного периода, на один пятилетний срок. Новый президент возьмет на себя управление резко поляризованной страной, которая играет решающую роль в глобальных цепочках поставок технологий и балансе сил в области региональной безопасности. Ему предстоит оперативно заполнить вакуум лидерства, который сделал страну уязвимой в свете протекционистской торговой политики США и сближения Северной Кореи с Россией.