Bloomberg: что ждет Южную Корею после отставки президента

Кто бы ни победил на выборах, он придет к власти немедленно, без обычного переходного периода, на один пятилетний срок. Новый президент возьмет на себя управление резко поляризованной страной, которая играет решающую роль в глобальных цепочках поставок технологий и балансе сил в области региональной безопасности. Ему предстоит оперативно заполнить вакуум лидерства, который сделал страну уязвимой в свете протекционистской торговой политики США и сближения Северной Кореи с Россией.