Последние зарубежные новости за 4 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

FT узнала о новой угрозе Евросоюзу из-за пошлин Трампа
Эксперты предупреждают, что тарифная политика Трампа может спровоцировать рост китайского экспорта в Европу, усугубив давление на местные рынки. ЕС уже ввел пошлины на китайские электромобили и может расширить защитные меры.
WP: американские переговорщики по Украине уступают российским
Американские переговорщики уступили более опытной российской команде. В газете отмечают, что у США нет специалистов, способных соперничать с бывшими советскими чиновниками.
Politico сообщила об угрозе производству оружия в США
Bloomberg рассказал, как свадьбы подпитывают экономику Индии
В 2023 году индийцы потратили $130 млрд на свадьбы — вдвое больше, чем американцы. Хотя лишь 5 тыс из 8 млн свадеб прошли за границей, на них пришлось $5,8 млрд расходов. Моди предложил провести кампанию «Поженимся в Индии», чтобы удержать в стране доход от свадеб.
NYT: затраты на операцию США в Йемене могут превысить $1 млрд
Стоимость американской кампании против хуситов в Йемене может превысить $1 млрд уже на следующей неделе. По данным источников, операция может затянуться на шесть месяцев. За три недели США потратили боеприпасов на $200 млн.