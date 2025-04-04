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Последние зарубежные новости за 4 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 4 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

FT узнала о новой угрозе Евросоюзу из-за пошлин Трампа

Эксперты предупреждают, что тарифная политика Трампа может спровоцировать рост китайского экспорта в Европу, усугубив давление на местные рынки. ЕС уже ввел пошлины на китайские электромобили и может расширить защитные меры.

WP: американские переговорщики по Украине уступают российским

Американские переговорщики уступили более опытной российской команде. В газете отмечают, что у США нет специалистов, способных соперничать с бывшими советскими чиновниками.

Politico сообщила об угрозе производству оружия в США

Тарифы, анонсированные Трампом 2 апреля, могут нарушить глобальные цепочки поставок, на создание которых Пентагон потратил десятилетия. Это повысит цены на оружие, усложнит проекты с союзниками и замедлит производство.

Bloomberg рассказал, как свадьбы подпитывают экономику Индии

В 2023 году индийцы потратили $130 млрд на свадьбы — вдвое больше, чем американцы. Хотя лишь 5 тыс из 8 млн свадеб прошли за границей, на них пришлось $5,8 млрд расходов. Моди предложил провести кампанию «Поженимся в Индии», чтобы удержать в стране доход от свадеб.

NYT: затраты на операцию США в Йемене могут превысить $1 млрд

Стоимость американской кампании против хуситов в Йемене может превысить $1 млрд уже на следующей неделе. По данным источников, операция может затянуться на шесть месяцев. За три недели США потратили боеприпасов на $200 млн.