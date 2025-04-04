Последние зарубежные новости за 4 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

В 2023 году индийцы потратили $130 млрд на свадьбы — вдвое больше, чем американцы. Хотя лишь 5 тыс из 8 млн свадеб прошли за границей, на них пришлось $5,8 млрд расходов. Моди предложил провести кампанию «Поженимся в Индии», чтобы удержать в стране доход от свадеб.