Депутат Савченко предложил взять попкорн и наблюдать за тарифной войной

«В США сложилась очень сложная ситуация, когда нет денег для финансирования государственного долга. Денег, в принципе, в экономике очень много, но они все сконцентрированы на фондовом рынке. То есть задача, которая осталась Трампу в наследство от Байдена, — это вытащить деньги из фондового рынка и загнать их в рынок государственных ценных бумаг. Для этого нужно обвалить фондовый рынок и тогда уцелевшие деньги сами прибегут на рынок государственных ценных бумаг».