Рубио: возможное наступление ВС РФ будет означать нежелание заключать мир

Рубио также прокомментировал сообщения о том, что Москва якобы готовится к новому масштабному наступлению, заявив, что нарушение перемирия будет «нехорошим знаком». По его словам, если такая операция все-таки начнется, это будет сигналом о том, что РФ не хочет мира. В то же время он отметил, что Россия и Украина продолжают боевые действия, поэтому в этих странах «что-то будет взрываться».