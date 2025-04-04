Почти половина стран в СПЧ ООН не поддержала антироссийскую резолюцию по Украине

Инициаторами выступили ряд стран Запада, наряду с Украиной, Грузией и Молдавией. Против проголосовали Бурунди, Китай, Судан и Эфиопия. 18 стран, включая Южную Африку, Бразилию, Кубу, Индонезию и Киргизию, воздержались от голосования. Поддержали документ 25 государств. Среди них — страны НАТО и ЕС, Грузия, Албания, Гамбия, Коста-Рика, Гана, Кот-д’Ивуар и Чили.
Комиссия по расследованию нарушений прав человека на Украине была создана в 2022 году. Россия считает ее предвзятой и коррумпированной. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова говорила, что «умозрительные выводы комиссии основаны на доказательно не подкрепленных рассказах произвольно отобранных лиц, позиционирующих себя в виде жертв и очевидцев якобы имевших место преступлений российский вооруженных сил».
7 апреля 2022 года Россия вышла из СПЧ ООН и получила статус наблюдателя. В январе постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что Россия сохранит членство в СПЧ в качестве наблюдателя, несмотря на «излишнюю политизированность» организации.