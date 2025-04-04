Почти половина стран в СПЧ ООН не поддержала антироссийскую резолюцию по Украине

Комиссия по расследованию нарушений прав человека на Украине была создана в 2022 году. Россия считает ее предвзятой и коррумпированной. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова говорила, что «умозрительные выводы комиссии основаны на доказательно не подкрепленных рассказах произвольно отобранных лиц, позиционирующих себя в виде жертв и очевидцев якобы имевших место преступлений российский вооруженных сил».