Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД осудил отказ дипломатам Беларуси участвовать в мероприятиях в Бухенвальде

МИД Беларуси осудил отказ дипломатам участвовать в мероприятиях в Бухенвальде.
Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси заявил, что осуждает отказ белорусским дипломатам в участии в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора.

«Категорически осуждаем отказ руководства германского Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения этих концентрационных лагерей», — говорится в заявлении МИД.

МИД Беларуси отметил, что это решение является продолжением политики деления людей по национальному признаку.

Во внешнеполитическом ведомстве сказали, что не может быть оправданий циничным действиям немецкого фонда в отношении страны, где погиб каждый третий в годы войны.

В белорусском МИД выразили сожаление, что эти действия соответствуют «проводимой на Западе отдельными политическими силами политике по изменению истории и оправданию германского нацизма».

Ранее мы писали о том, что известно о памятниках к 80-летию Победы из переплавленных советских монет, которые открывают по инициативе белорусского паралимпийца Алексея Талая.

Еще рассказали, что агенты по недвижимости прекратят работать в Беларуси по новому закону.

Тем временем белорусы стали получать СМС-оповещения от ГАИ об окончании водительских прав.

Кроме того, Минобразования объявило о еще одном новшестве в школах Беларуси с 1 сентября.