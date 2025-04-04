МИД осудил отказ дипломатам Беларуси участвовать в мероприятиях в Бухенвальде

МИД Беларуси заявил, что осуждает отказ белорусским дипломатам в участии в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора.
«Категорически осуждаем отказ руководства германского Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения этих концентрационных лагерей», — говорится в заявлении МИД.
МИД Беларуси отметил, что это решение является продолжением политики деления людей по национальному признаку.
Во внешнеполитическом ведомстве сказали, что не может быть оправданий циничным действиям немецкого фонда в отношении страны, где погиб каждый третий в годы войны.
В белорусском МИД выразили сожаление, что эти действия соответствуют «проводимой на Западе отдельными политическими силами политике по изменению истории и оправданию германского нацизма».
Ранее мы писали о том, что известно о памятниках к 80-летию Победы из переплавленных советских монет, которые открывают по инициативе белорусского паралимпийца Алексея Талая.
Еще рассказали, что агенты по недвижимости прекратят работать в Беларуси по новому закону.
Тем временем белорусы стали получать СМС-оповещения от ГАИ об окончании водительских прав.
Кроме того, Минобразования объявило о еще одном новшестве в школах Беларуси с 1 сентября.