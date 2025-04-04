Президент Армении подписал закон о вступлении страны в Евросоюз

В обосновании законопроекта говорится, что его цель — «утвердить волю и решимость народа Армении и ее нынешних властей присоединиться к прогрессивной, цивилизованной и развитой семье человечества». Предполагается, что в нынешней геополитической ситуации он «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» республики, а также поспособствует установлению мира и стабильности в регионе, повышению экономической и демографической безопасности, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни, развитию образования и культуры в соответствии с общеевропейскими ценностями и формированию единого цивилизационного пространства.