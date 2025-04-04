WP: идея США вбить клин между Россией и Китаем ошибочна

Обозреватель WP также полагает, что надежда на сближение с Россией при отдалении РФ от КНР «может оказаться иллюзорной». В то же время США «могут серьезно навредить своим союзам в Европе и Азии, поскольку страны там сомневаются в готовности Америки сдерживать российскую и китайскую мощь», утверждается в статье.