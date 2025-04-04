Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: идея США вбить клин между Россией и Китаем ошибочна

Обозреватель WP также полагает, что надежда на сближение с Россией при отдалении РФ от КНР «может оказаться иллюзорной».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Идея США вбить клин в отношения между Россией и Китаем является ошибочной, Москва и Пекин будут и дальше развивать сотрудничество, несмотря на намерения американского лидера Дональда Трампа.

Такое мнение выразил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес в своей авторской колонке.

«За стремлением президента Дональда Трампа встряхнуть глобальный военный и экономический порядок стоит большая, но глубоко ошибочная идея: он убежден, что новые мощные Соединенные Штаты смогут отдалить Россию от Китая и стать влиятельным посредником между Москвой и Пекином», — полагает автор.

При этом он считает, что в политике Трампа в отношении России и Китая «может крыться серьезная опасность».

Обозреватель WP также полагает, что надежда на сближение с Россией при отдалении РФ от КНР «может оказаться иллюзорной». В то же время США «могут серьезно навредить своим союзам в Европе и Азии, поскольку страны там сомневаются в готовности Америки сдерживать российскую и китайскую мощь», утверждается в статье.