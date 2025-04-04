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Чернышенко: РФ передаст Кубе 50 автомобилей «Москвич» для создания таксопарка

Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас Руис обсудили вопросы двустороннего сотрудничества России и Кубы в промышленности и энергетике.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона в ближайшее время передаст Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» для создания таксопарка в Гаване. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Российской стороной будет передано 50 автомобилей марки “Москвич”, необходимые решения по финансированию проекта уже приняты‎», — сообщил политик в ходе пленарного заседания комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Кубы.

Отмечается, что Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас Руис также обсуждают вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством стран в энергетике, промышленности, туризме и других направлениях.

Ранее KP.RU сообщал, что на Кубе запустили производство российского авто. Первой тестовой машиной, собранной на заводе компании EISA, стал автомобиль «УАЗ».