Чернышенко: РФ передаст Кубе 50 автомобилей «Москвич» для создания таксопарка

«Российской стороной будет передано 50 автомобилей марки “Москвич”, необходимые решения по финансированию проекта уже приняты‎», — сообщил политик в ходе пленарного заседания комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Кубы.