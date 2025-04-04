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Россия передаст Кубе 50 автомобилей «Москвич»

Передача автомобилей станет значительным шагом в укреплении двусторонних отношений.

Источник: Аргументы и факты

Россия планирует передать Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» в рамках проекта по созданию таксопарка в Гаване. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, находясь с рабочим визитом на Кубе.

Он отметил, что проект уже находится на стадии практической реализации, и все необходимые решения по его финансированию были приняты.

В ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чернышенко подчеркнул важность данного проекта для развития транспортной инфраструктуры Кубы. Передача автомобилей «Москвич» станет значительным шагом в укреплении двусторонних отношений и содействии экономическому сотрудничеству между странами.

Ранее Российская Федерация и Куба подписали договор о сотрудничестве в области здравоохранения, в том числе в сфере научных исследований и медицинского образования. В общей сложности, обе страны заключили 13 соглашений о партнерстве.