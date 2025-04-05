NetEase: залп «Варяга» в Японском море стал ответом РФ на провокации Токио

Артиллерийские залпы крейсера ВМФ России «Варяг», который участвует в учениях в Японском море, стали российским ответом на провокации Токио, написало китайское издание NetEase.
Авторы статьи напомнили, что Япония регулярно устраивает военные провокации вблизи Курильских островов, а также вошла в число стран, которые ввели антироссийские санкции. Боевой корабль РФ провёл стрельбы на фоне визита главы Пентагона Пита Хегсета в Японию.
В публикации уточняется, что американский министр призвал Токио нарастить военные расходы для укрепления влияния США в акватории Японского моря. Такие шаги, как отмечается в публикации, являются «нежелательным вариантом» для РФ и КНР.
В статье NetEase также приводится мнение, что манёвры «Варяга» были «сюрпризом» для Токио и Вашингтона. После российских учений США и Япония «резко замолчали». В публикации подобная реакция названа необычной.
Напомним, в мае 2024 года посол России в Токио Николай Ноздрев обращал внимание на то, что власти Японии продолжили курс на форсированную милитаризацию страны. Он уточнил, что правительство наращивает военные расходы и буквально уничтожает все пацифистские положения конституции, которыми государство гордилось много лет.