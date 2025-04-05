NetEase: залп «Варяга» в Японском море стал ответом РФ на провокации Токио

Напомним, в мае 2024 года посол России в Токио Николай Ноздрев обращал внимание на то, что власти Японии продолжили курс на форсированную милитаризацию страны. Он уточнил, что правительство наращивает военные расходы и буквально уничтожает все пацифистские положения конституции, которыми государство гордилось много лет.