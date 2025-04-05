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Прилепин выругался после слов Рубио о Путине

Писатель заявил, что РФ не нужны союзники, которые позволяют себе говорить о РФ с пренебрежением.

Источник: Аргументы и факты

Россия не стремится заполучить союзников, подобных госсекретарю США Марко Рубио, который позволяет себе говорить о РФ с пренебрежением и выдвигать ультиматумы её лидеру Владимиру Путину. Соответствующее заявление сделал российский автор, публицист и политик Захар Прилепин в своем Telegram-канале.

Прилепин напомнил о словах Рубио, произнесенных после поездки Кирилла Дмитриева, руководителя Российского фонда прямых инвестиций, в столицу США. Госсекретарь США заявил, что ему не известно о планах возобновления прямых самолетных рейсов между двумя державами, о которых упоминал Дмитриев. Помимо этого, Марко Рубио выступил с требованием, чтобы Путин разрешил украинский конфликт.

Писатель отреагировал на слова американского политика нецензурным выражением, отметив, что «место таких друзей в музее».

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев вспомнил русскую пословицу о худом и толстом, комментируя пожелания недоброжелателей в адрес России.