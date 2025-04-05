Прилепин выругался после слов Рубио о Путине

Россия не стремится заполучить союзников, подобных госсекретарю США Марко Рубио, который позволяет себе говорить о РФ с пренебрежением и выдвигать ультиматумы её лидеру Владимиру Путину. Соответствующее заявление сделал российский автор, публицист и политик Захар Прилепин в своем Telegram-канале.
Прилепин напомнил о словах Рубио, произнесенных после поездки Кирилла Дмитриева, руководителя Российского фонда прямых инвестиций, в столицу США. Госсекретарь США заявил, что ему не известно о планах возобновления прямых самолетных рейсов между двумя державами, о которых упоминал Дмитриев. Помимо этого, Марко Рубио выступил с требованием, чтобы Путин разрешил украинский конфликт.
Писатель отреагировал на слова американского политика нецензурным выражением, отметив, что «место таких друзей в музее».
Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев вспомнил русскую пословицу о худом и толстом, комментируя пожелания недоброжелателей в адрес России.