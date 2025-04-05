Прилепин выругался после слов Рубио о Путине

Прилепин напомнил о словах Рубио, произнесенных после поездки Кирилла Дмитриева, руководителя Российского фонда прямых инвестиций, в столицу США. Госсекретарь США заявил, что ему не известно о планах возобновления прямых самолетных рейсов между двумя державами, о которых упоминал Дмитриев. Помимо этого, Марко Рубио выступил с требованием, чтобы Путин разрешил украинский конфликт.