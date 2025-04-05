Axios: Нетаньяху планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне 7 апреля

По его данным, стороны обсудят введенные США импортные пошлины, ядерную программу Ирана и ситуацию в секторе Газа. Axios указывает, что первоначально поездка была запланирована на середину апреля. Собеседники портала сообщили, что сроки визита еще могут измениться из-за назначенных на ближайшее время судебных слушаний в Израиле по делу о коррупции, в которых должен принимать участие израильский премьер.