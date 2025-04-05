Axios: Нетаньяху планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне 7 апреля

По его данным, стороны обсудят введенные США импортные пошлины, ядерную программу Ирана и ситуацию в секторе Газа. Axios указывает, что первоначально поездка была запланирована на середину апреля. Собеседники портала сообщили, что сроки визита еще могут измениться из-за назначенных на ближайшее время судебных слушаний в Израиле по делу о коррупции, в которых должен принимать участие израильский премьер.
Как сообщает Axios, Нетаньяху считает, что шансы на заключение ядерной сделки между США и Ираном крайне малы, и хочет договориться с Трампом о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана, если дипломатия потерпит крах.
4 апреля Трамп заявил, что руководство Ирана хочет вести диалог с Вашингтоном не через посредников, а посредством прямых переговоров. 7 марта Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе, однако Тегеран отказался от прямого диалога с США.
30 марта Трамп заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками Ирана в случае полного отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.