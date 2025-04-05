Figaro: Франция боится притязаний США на ее территории из-за Гренландии

Французские власти обеспокоены потенциальными территориальными амбициями США, связанными с их намерением забрать себе Гренландию, передает издание Figaro со ссылкой на слова неназванного министра.
По словам источника, вероятность того, что США попытаются высказать притязания на французские территории, весьма высока.
«То, что происходит в Гренландии, могло бы запросто случиться в (принадлежащих Франции — ред,) Новой Каледонии, Полинезии, на заморских территориях. Это может с нами произойти», — сообщает издание слова неназванной женщины-министра.
В публикации отмечается, что нельзя недооценивать угрозы от США в адрес Франции, учитывая введение практически стопроцентных пошлин на продукцию с островов Сен-Пьер и Микелон.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил полную уверенность в том, что его инициатива по присоединению Гренландии увенчается успехом. Он заявил, что этот процесс неизбежен и произойдет со стопроцентной вероятностью.