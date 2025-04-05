«Сделали три шага вперед»: Дмитриев покинул США после переговоров

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о завершении своего визита в Соединенные Штаты, выразив признательность за содержательные переговоры. Об этом Дмитриев написал в социальной сети X.