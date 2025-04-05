«Сделали три шага вперед»: Дмитриев покинул США после переговоров

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о завершении своего визита в Соединенные Штаты, выразив признательность за содержательные переговоры. Об этом Дмитриев написал в социальной сети X.
«Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, честный и конструктивный визит», — написал глава РФПИ.
Дмитриев также выразил признательность администрации социальной сети за завершение процедуры верификации его аккаунта.
Ранее глава РФПИ прибыл в Вашингтон для переговоров со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом. Подобная поездка — первый с 2022 года официальный рабочий визит российского представителя такого уровня в американскую столицу.
Ранее CNN, со ссылкой на осведомленные источники, писал, что основной целью поездки было улучшение двусторонних отношений и поиск возможностей урегулирования украинского кризиса.
По завершении двухдневных переговоров господин Дмитриев отметил существенный прогресс, заявив, что стороны сделали «три шага вперед» в развитии диалога.