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«Сделали три шага вперед»: Дмитриев покинул США после переговоров

Дмитриев заявил, что покидает США, и поблагодарил за конструктивные переговоры.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о завершении своего визита в Соединенные Штаты, выразив признательность за содержательные переговоры. Об этом Дмитриев написал в социальной сети X.

«Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, честный и конструктивный визит», — написал глава РФПИ.

Дмитриев также выразил признательность администрации социальной сети за завершение процедуры верификации его аккаунта.

Ранее глава РФПИ прибыл в Вашингтон для переговоров со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом. Подобная поездка — первый с 2022 года официальный рабочий визит российского представителя такого уровня в американскую столицу.

Ранее CNN, со ссылкой на осведомленные источники, писал, что основной целью поездки было улучшение двусторонних отношений и поиск возможностей урегулирования украинского кризиса.

По завершении двухдневных переговоров господин Дмитриев отметил существенный прогресс, заявив, что стороны сделали «три шага вперед» в развитии диалога.