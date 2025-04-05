Ежегодная выплата на школьников для многодетных южноуральцев увеличилась

Об условиях, размере и порядке оформления пособия — в материале.
Как сообщает пресс-служба регионального минсоца, право на ежегодную выплату имеет один из родителей ребенка, обучающегося в школе, при соблюдении двух критериев: семья имеет статус многодетной, а среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения региона (в 2025 году — 35564 рубля на человека).
Заявление на выплату можно подать не только перед началом учебного года, но и в течение всего календарного года. Заявку удобно оформить через портал Госуслуг, либо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Пособие предоставляется один раз в год на каждого ребенка-школьника. С 1 января 2025 года сумма пособия составляет 10400 рублей.