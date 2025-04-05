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Адвокат Гуцул назвала дело политика политическим заказом

Дело главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является политическим заказом и грубейшим нарушением прав человека, заявила в интервью ТАСС адвокат политика Наталья Байрам.

Источник: РИА "Новости"

«Защита обязательно обратится в Европейский суд по правам человека и докажет, что дело Евгении Гуцул, во-первых, является политическим заказом, и, во-вторых, со стороны органов прокуратуры и правоохранительных органов были допущены грубейшие нарушения прав человека», — сказала она.

Ранее Байрам заявила, что подаст жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия сотрудников пограничной полиции и прокуратуры при задержании Гуцул в аэропорту Кишинёва.

28 марта суд арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток. Её обвиняют в связи с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.

Гуцул заявляла, что не откажется от поста башкана Гагаузии.