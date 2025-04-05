Адвокат Гуцул назвала дело политика политическим заказом

«Защита обязательно обратится в Европейский суд по правам человека и докажет, что дело Евгении Гуцул, во-первых, является политическим заказом, и, во-вторых, со стороны органов прокуратуры и правоохранительных органов были допущены грубейшие нарушения прав человека», — сказала она.