Глава РФПИ Дмитриев заявил, что покидает США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X* сообщил, что завершает свой визит в Вашингтон, где он провёл переговоры, и покидает Соединённые Штаты.
«Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, честный и конструктивный визит», — написал спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
Кроме того, он выразил благодарность администрации X за завершение верификации его аккаунта на этой платформе.
Напомним, Дмитриев прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они обсудили ключевые вопросы российско-американских отношений.
По словам Дмитриева, в ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы сотрудничества РФ и США в Арктике, а также взаимодействие двух стран в сфере редкоземельных металлов и возможное восстановление прямого авиасообщения.
* Соцсеть (бывшая Twitter) заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.