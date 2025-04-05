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Глава РФПИ Дмитриев заявил, что покидает США

Спецпредставитель президента России поблагодарил Соединённые Штаты за конструктивные контакты.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X* сообщил, что завершает свой визит в Вашингтон, где он провёл переговоры, и покидает Соединённые Штаты.

«Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, честный и конструктивный визит», — написал спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Кроме того, он выразил благодарность администрации X за завершение верификации его аккаунта на этой платформе.

Напомним, Дмитриев прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они обсудили ключевые вопросы российско-американских отношений.

По словам Дмитриева, в ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы сотрудничества РФ и США в Арктике, а также взаимодействие двух стран в сфере редкоземельных металлов и возможное восстановление прямого авиасообщения.

* Соцсеть (бывшая Twitter) заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.