Сенатор возмутился мыслью ФРГ не звать РФ на праздник 9 Мая: «Победу отмечают без победителя»

В Министерстве иностранных дел Германии решили не звать Россию на празднование юбилея победы во Второй мировой войне. Кроме того, ФРГ не хочет видеть и белорусских представителей. Странно отмечать победу без присутствия на торжестве победителей, резко осудил Берлин сенатор Александр Шендерюк-Жидков, пишет РИА Новости.