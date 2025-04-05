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Сенатор возмутился мыслью ФРГ не звать РФ на праздник 9 Мая: «Победу отмечают без победителя»

Сенатор Шендерюк-Жидков осудил идею Германии не звать Россию на юбилей Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Германии решили не звать Россию на празднование юбилея победы во Второй мировой войне. Кроме того, ФРГ не хочет видеть и белорусских представителей. Странно отмечать победу без присутствия на торжестве победителей, резко осудил Берлин сенатор Александр Шендерюк-Жидков, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что ложь легла в основу европейской современной политики. Запад активно меняет историю на свой лад. Однако память о «русском воине-освободителе жива в веках». Европе не удастся промыть мозги советским и другим, знающим историю гражданам.

«Странно, когда победу отмечают без победителя, но в этом вся современная Европа. Когда-то казалось, что невозможно сфальсифицировать итоги великой войны и восьмидесятилетнюю историю послевоенного устройства, но сегодня оказалось, возможно все», — заключил Александр Шендерюк-Жидков.

В МИД Германии также запретили пускать россиян и белорусов на памятные церемонии. Представители министерства объяснили это якобы возможными провокациями со стороны Москвы и Минска.