В Челябинске создали первый в России чат-бот для наблюдения за выборами

Он сочетает функции информирования граждан и сбора жалоб на нарушения, что повышает прозрачность выборов.
Как сообщает пресс-служба вуза, в информационном блоке представлены данные о кандидатах, местах и времени голосования, правилах проведения выборов. Также предусмотрена анонимная отправка обращений в Общественную палату для оперативной проверки. Каждое обращение получает уникальный код для отслеживания.
У разработки имеется ряд особенностей. Так, для создания базы вопросов проведен социологический опрос и анализ данных ЦИК РФ. Лингвисты использовали интент-анализ и флоучарты для структурирования диалога, обеспечив краткость и ясность ответов. Навигация реализована через текстовые и inline-кнопки, что упрощает взаимодействие. Тестирование с фокус-группой (18−45 лет) помогло устранить технические и текстовые недочеты.
Чат-бот уже использовался на региональных выборах и президентских выборах 2024 года. Его модульная архитектура позволяет адаптировать систему под разные кампании.
В планах — внедрение ИИ для свободного диалога с пользователями, а также расширение функционала и локализация под потребности конкретных регионов.