В Челябинске создали первый в России чат-бот для наблюдения за выборами

У разработки имеется ряд особенностей. Так, для создания базы вопросов проведен социологический опрос и анализ данных ЦИК РФ. Лингвисты использовали интент-анализ и флоучарты для структурирования диалога, обеспечив краткость и ясность ответов. Навигация реализована через текстовые и inline-кнопки, что упрощает взаимодействие. Тестирование с фокус-группой (18−45 лет) помогло устранить технические и текстовые недочеты.