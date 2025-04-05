У декретных выплат в Казахстане появился лимит

Что изменилось в процедуре и сколько теперь будут получать казахстанки, узнавала корреспондент «Седьмого канала». Многочисленные марафоны о том, как выйти в декрет с миллионами, привели к тому, что у единственной соцвыплаты без ограничений в нашей стране появился лимит. Теперь те, кто получает зарплату свыше 600 тыс. тенге, рассчитывать на более высокие выплаты по декретным уже не смогут.